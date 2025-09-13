Gazze'de 'Kapsamlı Katliam' İddiası: FKÖ'den Uluslararası Müdahale Çağrısı

FKÖ, Gazze'de İsrail saldırılarının yoğunlaşması sonucu 'kapsamlı katliam' ve 'soykırım' iddialarında bulundu; uluslararası müdahale çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 20:02
İsrail saldırılarının yoğunlaşmasının ardından tepkiler sürüyor

İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze kentinde kapsamlı bir katliam işlendiği ve halkın "cehennem gibi bir hayattan ölüme doğru kaçtığı" bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze kentini işgal planını onaylamasının ardından kentte sivillerin yaşadığı yerleşim yerlerine yönelik saldırılarını artırması ve Filistinlileri göçe zorlaması uluslararası alanda tepki çekiyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) yasama organı konumundaki Filistin Ulusal Konseyi'nin yazılı açıklamasında, Gazze kentinde insanların ve binaların sistematik olarak hedef alındığı ve soykırım suçu işlendiği kaydedildi.

Açıklamada, yoksulluk ve ablukadan bitkin düşen Gazze sakinlerinin, uluslararası toplumun sessiz kaldığı, renk ve ırk temelli çifte standartların hüküm sürdüğü bir ortamda, yaklaşık 2 yıldır etnik temizliğe, ablukaya ve açlığa maruz kalan bir halkla ilgili alınan uluslararası kararların uygulanmadığı bir dünyada "cehennem gibi bir hayattan ölüme doğru kaçtığı" ifade edildi.

Metinde ayrıca, Filistin TV binasının hedef alınarak tamamen yıkılmasının, İsrail'in gerçeği örtbas etme ve Filistin halkını susturma girişiminin bir parçası olduğu belirtildi.

FKÖ, dünya ülkelerine, parlamentolarına ve başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası kuruluşlara bu korkunç katliamın durdurulması, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması ve yüz binlerce insanın soykırım ve etnik temizlik tehdidinden kurtarılması için derhal müdahale çağrısı yaptı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustosta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamış; İsrail ordusu da 11 Ağustosta Zeytun Mahallesi'nden kente saldırılarını başlatmıştı.

İsrail ordusunun, 5 Eylül'de Gazze kentindeki Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla çok katlı binaları da hedef almaya başladığı bildirildi.

