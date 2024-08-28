Gazze'de Kardeşlerin Acı Resimleri: Umut ve Gerçekler

Gazze'de Çocukların Resimlerle İfade Ettiği Acılar

Filistinli sanatçılar Aya ve Nesma Delul, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sığındığı kampın duvarlarına acı gerçekleri resmediyor.

Savaşın Zor Gerçekleriyle Yüzleşmek

18 yaşındaki Aya Delul, yaşadıkları zorlukları nasıl aştıklarını anlattı. "Savaş gerçeğini tüm zorluklarıyla yaşıyoruz. Kampların duvarlarını ve çadırlarını bu acı gerçekle süslüyoruz," diyen Aya, sahneye tanıklık edip gözlemlerini sanatına yansıttığını ifade etti.

Psykolojik Travmayı Resimlerle Aşmak

Aya, "Gazze Şeridi'nde devam eden baskınlar ve askeri saldırılarla yıkılan binalarla çevrili, yanan bir İsrail aracı" şeklinde bir duvar resmi çizdiğini belirtti. Bu çizim, onun yaşadığı sıkıntıları temsil ediyor.

Resimlerin Gücü ve Zorluklar

Çizim yaparken yaşadığı malzeme sıkıntısını paylaşan Aya, "Kaliteli malzeme bulmakta zorlanıyoruz. Bulsak bile fiyatlar çok yüksek," dedi. Ancak bu zorluklar, onu gerçeği ve ezilenlerin sesini dünyaya iletmekten alıkoymuyor.

Nesma'nın Duygularını Paylaşması

Yaşadığı deneyimleri resimle paylaşmanın önemine değinen 17 yaşındaki Nesma Delul, "İçimizdeki korkuyu unutup, ruhumuzda olanı ifade edebilmek için kız kardeşimle birbirimizi resim yapmaya teşvik ettik," dedi. Nesma'nın bir resmi, evlerinin enkazı altında kalan bir çocuğu ve barış umudunu sembolize ediyor.

Neden Resim Yapıyorlar?

Nesma, resim yapmanın negatif enerjiden kurtulmanın ve acılarını dünyaya aktarmanın en iyi yolu olduğunu sözlerine ekledi. Kardeşler, savaşın sona ermesini ve eski hayatlarına dönmeyi umuyorlar.