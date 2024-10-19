Gazze'de Kassam Tugayları'nın İsrail Hedeflerine Saldırısı

Kassam Tugayları'ndan İsrail Hedeflerine Saldırı

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde devam eden 15 günlük abluka ve saldırılar altında, İsrail askerleri ile askeri araçlarını hedef aldı.

Saldırının Detayları

Kassam Tugayları'nın yaptığı açıklamada, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında, Serdah istasyonu yakınlarında İsrail ordusuna ait bir Merkava tankı ve bir D9 buldozerinin vurulduğu belirtildi.

Ayrıca, aynı bölgede bir İsrail piyade birliği ile de çatışmaya girildiği, "el bombaları ve hafif silahlar kullanarak düşman safına zayiat verdirildiği" ifade edildi.

El-Faluca Bölgesindeki Saldırılar

Cibaliya Kampı'nın batısındaki El-Faluca bölgesinde de, yine bir İsrail Merkava tankı ve buldozerin "Yasin 105" füzeleriyle hedef alındığı açıklandı.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü'nden Açıklama

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, son 15 günde İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda, çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 400'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin de yaralandığını bildirdi.