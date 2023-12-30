Gazze'de katliam devam ediyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 672'ye yükseldi

Gazze Şeridi'nde İsrail'in 7 Ekim'den beri sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 672'ye çıktı. Gazze'deki sağlık yetkilileri, son 24 saatte 165 Filistinlinin daha öldürüldüğünü, bunların 64'ünün çocuk olduğunu bildirdi. İsrail ordusu ise Gazze'de "en az 150 militanın öldürüldüğünü" iddia etti.





İsrail'in Gazze Şeridi'ne 85 gündür sürdürdüğü saldırılarda ölen ve yaralanan Filistinlilerin sayısı hakkında Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra açıklama yaptı. El-Kudra, İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 214 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kişinin de yaralandığını duyurdu. El-Kudra, Gazze'de ölenlerin sayısının 19 bin 667'ye, yaralıların sayısının ise 52 bin 586'ya çıktığını belirtti.





Gazze'de İsrail'in 7 Ekim'den beri sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bin 672'ye çıktı. Gazze'deki sağlık yetkilileri son 24 saatte 165 Filistinlinin daha öldürüldüğünü, bunların 64'ünün çocuk olduğunu bildirdi. İsrail ordusu ise Gazze'de "en az 150 militanın öldürüldüğünü" iddia etti