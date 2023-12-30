Gazze'de katliam devam ediyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 672'ye yükseldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bin 672'ye ulaştı. Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 165 kişinin daha öldüğünü, yaralı sayısının ise 56 bin 165'e çıktığını duyurdu. İsrail'in sivil yerleşim alanlarını hedef alan saldırıları, uluslararası toplumun tepkisine rağmen devam ediyor.

Gazze'de katliam devam ediyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 672'ye yükseldi
Yayın Tarihi:

Gazze Şeridi'nde İsrail'in 7 Ekim'den beri sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 672'ye çıktı. Gazze'deki sağlık yetkilileri, son 24 saatte 165 Filistinlinin daha öldürüldüğünü, bunların 64'ünün çocuk olduğunu bildirdi. İsrail ordusu ise Gazze'de "en az 150 militanın öldürüldüğünü" iddia etti.

israil-gazze

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 85 gündür sürdürdüğü saldırılarda ölen ve yaralanan Filistinlilerin sayısı hakkında Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra açıklama yaptı. El-Kudra, İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 214 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kişinin de yaralandığını duyurdu. El-Kudra, Gazze'de ölenlerin sayısının 19 bin 667'ye, yaralıların sayısının ise 52 bin 586'ya çıktığını belirtti.

israil-gazze

Gazze'de İsrail'in 7 Ekim'den beri sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bin 672'ye çıktı. Gazze'deki sağlık yetkilileri son 24 saatte 165 Filistinlinin daha öldürüldüğünü, bunların 64'ünün çocuk olduğunu bildirdi. İsrail ordusu ise Gazze'de "en az 150 militanın öldürüldüğünü" iddia etti

Öne Çıkanlar
Bu ödemenin tekrarı yok! Başvuran emeklilere 12.000 TL yılbaşı kıyağı! Bu ödemenin tekrarı yok! Başvuran emeklilere 12.000 TL yılbaşı kıyağı!
Pürüzsüz mermer gibi cildin sırrı evdeki bu malzemede! Sadece 2 günde ışıl ışıl yapacak Pürüzsüz mermer gibi cildin sırrı evdeki bu malzemede! Sadece 2 günde ışıl ışıl yapacak
Mars ve Neptün sizi nasıl etkiliyor? DİNÇER GÜNER’den önemli uyarılar: Para, sağlık, iş ve ilişkilerde dikkatli olun! Mars ve Neptün sizi nasıl etkiliyor? DİNÇER GÜNER’den önemli uyarılar: Para, sağlık, iş ve ilişkilerde dikkatli olun!
Çok Okunanlar
Elazığ'da deprem oldu: 4.2 şiddetinde sarsıntı meydana geldi! Elazığ'da deprem oldu: 4.2 şiddetinde sarsıntı meydana geldi! Karakolda polise saldırıp kaçmaya çalıştı! Karakolda polise saldırıp kaçmaya çalıştı! İsrail askerini yeni skandalı: Gazze'de on milyonlarca dolar değerindeki eşyaları yağmaladılar İsrail askerini yeni skandalı: Gazze'de on milyonlarca dolar değerindeki eşyaları yağmaladılar Yurt dışından telefon alanlar dikkat! Son dakika bomba değişiklik yapıldı Yurt dışından telefon alanlar dikkat! Son dakika bomba değişiklik yapıldı e-Devlet'ten başvurmak için son günleriniz! Kaydı olmayanın hakkı elden gidecek e-Devlet'ten başvurmak için son günleriniz! Kaydı olmayanın hakkı elden gidecek Müstehcen Yayın Yapan Tiktok Fenomeni Göz Altına Alındı! Müstehcen Yayın Yapan Tiktok Fenomeni Göz Altına Alındı!