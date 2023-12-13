Gazze'de katliam sürüyor: Ölenlerin sayısı 19 bine yaklaştı!

Gazze'de can kayıpları her geçen gün artıyor. Bölgede ölenlerin sayısı 19 bine yaklaştı.

Gazze'de katliam sürüyor: Ölenlerin sayısı 19 bine yaklaştı!
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7 ekim tarihinden bugüne devam eden Gazze'ye yönelik saldırılar önlenemiyor. Dünya genelinde büyük bir çoğunluğun tepkileri sonuçsuz kalıyor. İsrail güçlerinin şiddetlenerek artan saldırılarında en çok sivil halk kayıp veriyor. Gazze'de can kayıplarının sayısı her geçen gün artıyor. 

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze'de ölenlerin sayısı 18 bin 608'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin yanı sıra bölgede 50 bin 594 kişinin de yaralandığı kayıtlara geçti.

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