Gazze'de Kefensiz Definler ve Süren Yoğun Saldırılar

Gazze'nin Kuzeyinde Kefensiz Defin Raporları

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesinde yaşayan halk, İsrail ordusunun 18 gündür süren sıkı ablukası altında zor günler geçiriyor. Yine bu bölgede hayatını kaybedenlerin kefensiz defnedildiği bildiriliyor.

İnsani Durum ve Saldırılar

Haber kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail güçleri Gazze'nin kuzeyine yiyecek, su gibi insani yardımların girişini engelleyerek, muhtemel bir insanlık suçunu işlemeye devam ediyor. Bölgedeki bombalı saldırılar, binaların yıkılmasına ve büyük yıkımlara sebep olurken, hastanelerde kefen bile kalmadığı kaydedildi.

Meşru Beyt Lahiya'da Yaşananlar

Meşru Beyt Lahiya'da yaşayan Muhammed el-Makadime, durumu şöyle özetliyor: "İsrail ordusunun saldırıları sabahtan beri durmadı. İnsanlar, kefensiz bir şekilde yakınlarını defnediyorlar." Yağmalanan ve kuşatma altındaki hastanelerde acil sağlık hizmetleri sunulamamasıyla birlikte sağlık ekipleri bölgeye ulaşamıyor.

Saldırıların Etkileri ve Göç Çağrıları

İsrail ordusu, havadan attığı broşürlerle bölgedeki Filistinlilere güneye gitmeleri çağrısında bulunuyor. Ancak bölgedeki Filistinliler, çoğu zaman güvenli yerlere sığınmakta zorlanıyor. Fevzi Abdulgani, "Bölgede felaketi yaşıyoruz. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz" diyerek içinde bulundukları durumu dile getiriyor.

Yerel Tepkiler ve Sosyal Medyadaki Yardım Çağrıları

Yerel sağlık kuruluşları, kefenlerin tükendiğini açıklarken, sosyal medya kullanıcıları da Kemal Advan Hastanesi'ne kumaş parçaları göndermesi için çağrıda bulunuyor.

İsrail'in Göç Zorlaması Planı

6 Ekim'de başlatılan kara saldırıları, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden zorla tahliye edilmesi planının bir parçası olarak görülüyor. Bu durum, birçok insani krizi de beraberinde getiriyor.