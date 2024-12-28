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Gazze'de Kemal Advan Hastanesi İsrail Saldırısı Sonrasında Hizmet Dışı Kaldı

Görgü tanıkları, Kemal Advan Hastanesi'ne yapılan İsrail saldırısının ardından sağlık personeli ve hastaların maruz kaldığı zulmü aktardı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 03:52
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 03:52
Gazze'de Kemal Advan Hastanesi İsrail Saldırısı Sonrasında Hizmet Dışı Kaldı

Gazze'deki Sağlık Krizi: Kemal Advan Hastanesi Kullanılamaz Hale Geldi

Filistinli doktor Şuruk er-Rantisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik saldırıları sonucu hastanenin hizmet dışı kalmasına dair çarpıcı bilgiler paylaştı. Saldırıların ardından sağlık personeli ve hastaların ciddi kötü muameleye maruz kaldığını söyleyen Rantisi, hastanede çıkan yangının ardından yaşananları şu sözlerle aktardı:

"İsrail ordusu hastaneyi kuşattığında arşiv bölümünü yaktığında şaşırdık. Yangın kısa zamanda diğer bölümlerine yayıldı."

Tahliye Zorlaması ve Kıyafetlerin Çıkarılması

Rantisi’nin tanıklığına göre, İsrail askerleri hastaneyi boşaltmaya zorlayarak hastalar ve sağlık personelini ayrımcılığa tabi tuttu. "Erkekleri kadınlardan ayırdılar. Bizi gruplara ayırarak kıyafetlerimizi çıkarmaya zorladılar. Elbiselerini çıkarmayı reddedenleri dövdüler ve cep telefonlarına el koydular." ifadelerini kullandı.

Rantisi, kadınların da erkeklerle aynı muameleye maruz kaldığını ve askerlerin aşağılayıcı davranışları karşısında insanlık onurunun hiçe sayıldığını vurguladı.

İnsani Durumun Göz Ardı Edilmesi

Diğer bir görgü tanığı Maha Mesud, gece saatlerinde gerçekleştirilen baskında askerlerin kendilerini silah zoruyla hastaneden çıkmaya zorladığını belirtti. Mesud, Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'ye yönelik aşağılayıcı yaklaşımlarını şu şekilde anlattı:

"İnsani durumumuzu hiçe sayarak herkesin hastaneden çıkmasını istediler. Bize çok vahşice davrandılar; kadınlardan başörtülerini çıkarmalarını, erkeklerden ise elbiselerini çıkartmalarını istediler."

Mesud, tahliye sırasında engelli bireylerin ve çocukların durumunun kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Yolda acıdan ağlayan çocuklar, engelliler ve yaralılar vardı. Onların durumlarıyla ilgilenmeyen askerler, her türlü yardıma kapalıydı."dıgının altını çizdi.

Kemal Advan Hastanesi'nin Durumu

Gazze Şeridi'ndeki yetkililer, Kemal Advan Hastanesi'nin yakılarak hizmet dışı bırakıldığını ve sağlık ekiplerinin ve hastaların bilinmeyen bir yere götürüldüğünü bildirdi. Açıklamada, "İsrail işgal ordusu, hastaneyi yakarak sağlık sistemine karşı suçlarını sürdürmeye devam ediyor." denildi.

İsrail ordusunun, hastane çevresini bombaladığı ve bu süreçte sağlık personeli de dahil olmak üzere pek çok kişinin alıkonulduğu kaydedildi. Gazze’nin en büyük hastanelerinden biri olan Kemal Advan, zamanında 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti veriyordu.

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