Gazze'de Kemal Advan Hastanesi'nde İnsani Felaket: Yaralılar Ölümü Bekliyor

Gazze'nin Kemal Advan Hastanesi, ağır yaralıların ve hastaların ölümle yüzleştiği bir insani felaketin merkezi haline geldi. İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen yoğun saldırılar ve kuşatma nedeniyle hastanede ağrı kesici dahi bulunmuyor.

NUR EBU IYŞE'nin aktardığına göre, hastaneye gelen yaralılar, ne ilk yardım ne de tıbbi müdahale imkanlarından faydalanabiliyor. 30 yaşındaki bir Filistinli, yaralandıktan sonra eşek arabasıyla hastaneye getirildiğini ancak burada herhangi bir sağlık hizmetinin bulunmadığını ifade etti.

“Ayağıma platin takılması gerekiyor ama burada buna dair hiçbir hizmet yok,” diyen yaralı, mevcut kısıtlamalar nedeniyle ağrılarının hafifletilmesi için gelen ilaçların yetersizliğine dikkat çekti.

Hastane Müdürü'nden Açıklama

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, sağlık sisteminin felaket bir durumda olduğunu ve her geçen gün daha da kötüleştiğini belirtti. “Ambulansların bölgeye erişimi engelleniyor ve cerrahi müdahale için gerekli uzmanlıkta tıbbi heyetler Gazze’ye gelemiyor,” dedi.

Müdür ayrıca, “Enkaz altından gelen imdat çağrılarının sayısının hiç azalmadığını ancak bu çağrılara yanıt veremediklerini” dile getirdi. Filistinli yaralılar, yetersiz tedavi nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşamaya devam ediyor.

Uluslararası Toplumun Sessizliği

İsrail'in Gazze’nin kuzeyinde uyguladığı kuşatma, her türlü insani yardımı engelliyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) yetkilileri, bir aydan uzun süredir bu bölgeye erişim sağlayamadıklarını bildirdi.

İsrail ordusu ise, hem gıda hem de içme suyuna erişimi engelleyerek bölgede korkunç bir kıtlık durumu oluşturdu. Gazze’nin kuzeyinde son bir ayda 1800’den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bir başka yaralı ise, hastanede yemek bulmanın bile zorlaştığını belirterek, “Burada yiyecek bir şeyin bulunması da imkansız hale geldi,” dedi. Gönüllüler, sağlık hizmetinin yetersizliği karşısında çaresiz kaldıklarını belirtiyor.

Filistinliler, İsrail'in, Gazze Şeridi'ni bombardıman ve aç bırakma yöntemleriyle zorla işgal etmeye çalıştığını vurguluyor. Gazze’nin kuzeyine uygulanan kuşatmanın sona ermesi ve insani yardımların ulaştırılması gerektiğinde ısrar ediyorlar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.