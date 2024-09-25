Gazze'de Kış Öncesi Barınma İhtiyacı: 1 Milyon Kişi Tehlikede

BM Raportörü'nden Acil Barınma Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, Gazze'de yaşanan kriz üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İhtiyaçlar Fazlasıyla Arttı

Rajagopal, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun bombardıman altında olan Gazze'nin kış mevsimi öncesinde acil barınma malzemeleri ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Yaptığı paylaşımda, "Gazze'de 1 milyon kişi kış öncesi acil barınma malzemelerine ihtiyaç duyuyor." diyerek durumu daha da acil hale getiren bir çağrıda bulundu.

Harekete Geçme Zamanı

Rajagopal, bu duruma kayıtsız kalınmaması gerektiğini belirterek, uluslararası toplumu hemen harekete geçmeye davet etti. Barınma malzemeleri ve yardım seferberliğinin başlatılması gerektiğini ifade etti.