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Gazze'de Kış Tehdidi: Binlerce Çocuk ve Hasta Soğuktan Ölebilir

Gazze'deki Sosyal Kalkınma Bakanlığı, yaklaşan kış nedeniyle binlerce çocuğun ve hastanın ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 00:17
Gazze'de Kış Tehdidi: Binlerce Çocuk ve Hasta Soğuktan Ölebilir

Gazze'deki Soğuk Tehlikesi

Gazze'deki Sosyal Kalkınma Bakanlığı, yaklaşan kış döneminin etkisinde binlerce çocuğun, yaşlının ve hastanın soğuk yüzünden hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Noldu?

Açıklamalar ve Durum

Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte, önceki gün meydana gelen yağmur, yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadırları su basarak yaşam alanlarını tehlikeye attı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, kuzeydeki bölgelerde yaşanan zorluklar vurgulandı.

Kuzeyde, tüp, odun ve kömür gibi ısınma malzemelerinin yokluğunun, birçok çocuğun ve hastanın hayatını tehdit etmekte olduğu belirtilerek, Gazze halkının mevcut sıkıntılarının gün geçtikçe arttığına dikkat çekildi.

Uluslararası Destek Çağrısı

Bakanlık açıklamasında, pek çok ailenin evlerinde ışık kaynağı bulamadığı için ev eşyalarından elde ettikleri tahta parçalarını yakmaya çalıştığı kaydedildi. Bu durum, uluslararası kuruluşlara insani bir felaket yaşanmadan önce Gazze'ye acil olarak yakıt temin etme çağrısını beraberinde getirdi.

Çadırların Durumu

Gazze'nin farklı bölgelerinde, pazar sabahı etkili olan yağışlarla birlikte, Filistinlilerin yaşadığı çadırların su içinde kalması, durumu daha da zorlaştırdı. Hükümet, 14 Eylül'de yaptığı açıklamada, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte 2 milyon yerinden edilmiş Filistinliyi büyük bir insani felaketin beklediğini ifade etmişti.

Ayrıca, yerinden edilenlerin kaldıkları çadırların %74'ünün kullanılamaz duruma geldiği ve 135 bin çadırdan 100 bininin acilen değiştirilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

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