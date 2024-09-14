Gazze'de Kış Tehlikesi: 2 Milyon Kişi İçin İnsani Felaket Uyarısı

Gazze'de Insani Kriz!

Gazze hükümeti, yaklaşan kış mevsiminin tehdidiyle ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Yaklaşık 2 milyon yerinden edilmiş Filistinliyi etkileyebilecek bir insani felaketin eşiğinde olduklarını duyurdu.

Çadırların Durumu Kritik

Açıklamada, yerinden edilenlerin kaldıkları çadırların yüzde 74'ünün kullanılamaz hale geldiği belirtildi. 135 bin çadırdan 100 bininin acilen yenilenmesi gerektiği ifade edildi.

Yıpranan Çadırlar ve Şartlar

Naylon, kumaş ve ahşap malzemeden yapılan çadırların, 11 aydır devam eden savaş ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle yıprandığı bildirildi. Bu durum, kış mevsiminin yaklaşmasıyla daha da fazla sorun yaratması bekleniyor.

Sınır Kapısı Sorunu

İsrail'in sınır kapılarını kapatması sebebiyle 250 bin çadır ve konteynerin Gazze'ye girişi engellendi. Bu durum, insani krizin daha da derinleşmesine yol açabilir.

Uluslararası Topluma Çağrı

Gazze hükümeti, uluslararası topluma ve ilgili kurumlara, kış aylarında 2 milyon insanı koruyacak uygun barınak temini konusunda acilen harekete geçme çağrısı yaptı.