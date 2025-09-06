Gazze'de Kıtlık: Son 24 Saate 1'i Çocuk 6 Kişi Daha Açlıktan Öldü

Sağlık Bakanlığı verileri ve IPC raporu

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle yaşanan kıtlıkta, son 24 saatte 1'i çocuk olmak üzere 6 Filistinli açlık ve yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybetti. Bilgi, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığına göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısı 382, bunların 135'i çocuk olarak kaydedildi.

Birleşmiş Milletlerin desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ise 22 Ağustos tarihli açıklamasıyla Gazze'de kıtlık ilan etmiş; IPC'ye göre bu bildirimin ardından 20'si çocuk 104 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

IPC tarafından yayımlanan son raporda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın 'felaket seviyesi' olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı bildirildi. Raporda ayrıca, 22 ay süren çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insanın açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Gazze'de insani kriz derinleşiyor: İsrail'in saldırıları ve sıkı abluka yaşamı altüst etti; su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemelerinin bulunmadığı belirtiliyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'i "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullanmakla suçluyor.

Sivil altyapıyı tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusunun sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri hedef aldığı, nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan bölgede yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı kaydediliyor. Defalarca yerinden edilen çok sayıda kişi temel malzemeden yoksun koşullarda çadırlarda veya okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 300 Filistinli hayatını kaybetti, 162 bin 5 kişi de yaralandı.