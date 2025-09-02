Gazze'de Kıtlık: Son 24 Saatte 13 Kişi Daha Öldü (3'ü Çocuk)

Filistin Sağlık Bakanlığı: Açlık kaynaklı ölümler artıyor

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenme sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı, 130'u çocuk olmak üzere 361'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, son 24 saatte 3'ü çocuk 13 Filistinli daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler'in desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 22 Ağustos tarihli ilânından bu yana ise 12'si çocuk 70 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

IPC tarafından yayımlanan son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın 'felaket seviyesi' olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" ifade edildi.

Raporda ayrıca, "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespiti yer aldı.

İnsani felaket derinleşiyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardımı sınırlayan sıkı ablukası nedeniyle Gazze Şeridi, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesi gibi temel ihtiyaçlardan yoksun kalarak geniş çaplı bir insani felaket yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere bölgedeki açlık kaynaklı ölümler artıyor; yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

İsrail ordusu, sivil altyapıyı tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini hedef aldı ve sürgün emirleriyle yerinden edilen Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de, İsrail'in saldırıları ve sürgün uygulamaları sonucu yerinden edilenlerin sayısı 2 milyona ulaştı; çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği bildiriliyor.

Temel malzemelerden yoksun bırakılan yerinden edilmiş Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık okullarda hijyen eksikliğiyle ve bulaşıcı hastalık riskiyle mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalamaya devam ediyor.