Gazze'de Kıtlık: Son 24 Saatte 3 Kişi Daha Açlıktan Öldü

Gazze'de kıtlık devam ediyor; son 24 saatte 3 kişi daha açlıktan öldü. 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısı 145'i çocuk 425'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 15:04
Gazze'de kıtlık can almaya devam ediyor

İsrail'in saldırıları ve uyguladığı ablukayla kıtlığa sürüklenen Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 3 Filistinli daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, son 24 saatte kaydedilen ölümler duyuruldu. Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 145'i çocuk olmak üzere 425'e yükseldiği ifade edildi.

BM destekli IPC verileri

Birleşmiş Milletler'in desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), Gazze kentinde 22 Ağustos tarihinde kıtlık ilan etmişti. IPC verilerine göre, bu tarihten bu yana 30'u çocuk olmak üzere 147 kişi açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi. Kurum, kıtlığın eylül sonuna kadar Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceği uyarısını yapmıştı.

İnsani durum ve yaşam koşulları

Gazze Şeridi, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesi eksikliğiyle derin bir insani felaket yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere yaşamını yitirenlerin sayısı artarken, yerel ve uluslararası çevreler İsrail'i açlığı ve susuzluğu silah olarak kullanmakla suçluyor.

Sivil altyapının tahrip edilmesi sonucu Gazze'nin %882,3 milyon olan bölgede, saldırılar ve sürgün emirleri nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyon'a ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık barınaklarda hijyen koşullarından yoksun biçimde yaşamaya çalışıyor; okullarda bulaşıcı hastalıkların yayıldığı bildiriliyor. İsrail ordusu ise düzenli saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve sivil barınma noktalarını hedef alıyor.

