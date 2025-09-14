Gazze'de Kudüs Hastanesi Yakınında Saldırı: Filistin Kızılayı Hastanesi Ağır Hasar Gördü

İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırıda Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs Hastanesi ve çevresi ağır hasar gördü; çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 23:35
Saldırının Ayrıntıları

İsrail ordusunun Gazze kentinde bir binaya düzenlediği saldırıda, Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi büyük hasar aldı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Tel el-Heva Mahallesi'ndeki Kudüs Hastanesine sadece 50 metre uzaklıktaki bir binaya saldırı düzenlendiği ifade edildi. Açıklamada, çok sayıda kişinin yaralandığı ve hastane binası, idare merkezi ile civar binaların büyük hasar aldığı belirtildi.

İşgal Planı ve Kentteki Hedeflemeler

Gazze kentini işgal planını fiilen uygulamaya koyan İsrail ordusu saldırılarına devam ediyor. İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. İsrail ordusu da 11 Ağustos'ta Zeytun Mahallesi'nden kente saldırılarını başlatmıştı.

İsrail ordusu, kentte yaşayan yaklaşık 1 milyon Filistinliyi güneye sürmek için 5 Eylül'den itibaren çok katlı binaları hedef almaya başlamıştı. Şu ana kadar çok katlı en az 10 binaya saldırı düzenlendi. Bu binalarda yaşayan Filistinli aileler saldırılar nedeniyle evsiz kaldı.

