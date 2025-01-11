Gazze'de Oksijen Sıkıntısı Hasta Bebeklerin Hayatını Tehdit Ediyor

Gazze Şeridi'nde oksijen yetersizliği, hasta bebeklerin hayatta kalma mücadelesini olumsuz etkiliyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 22:53
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 22:53
Gazze'de Oksijen Sıkıntısı Hasta Bebeklerin Hayatını Tehdit Ediyor

Gazze Şeridi'nde Oksijen Krizi Yaşanıyor

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Hasta Dostları Hastanesi oksijen eksikliği nedeniyle hasta bebeklerin hayatı tehdit altında. Oksijen yetersizliği, yoğun bakım ve kuvözde tedavi gören çocukların hayatta kalabilmesi için kritik bir durum oluşturuyor.

Said Salah'dan Acil Çağrı

Hasta Dostları Hastanesi Müdürü Said Salah, hastanede oksijen istasyonu bulunmadığını ve yalnızca günde 10 oksijen tüpü alabildiklerini belirterek, bu miktarın yoğun bakım ve kuvöz için yetersiz olduğunu ifade etti. Salah, çok sayıda çocuğun solunum cihazına ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Hastane, Gazze'nin kuzeyindeki tek çocuk yoğun bakım merkezi olma özelliğini taşıyor.

Durumun Ciddiyeti

Salah, Gazze'nin büyük bir bölümündeki hasta çocuklara hizmet sunduklarını belirterek, oksijen sıkıntısının devam ettiğini ve durumu acil olarak çözmek için uluslararası yardıma ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Hastanenin daha önceki acil çağrıları, çocuk hastaların hayatını tehdit eden oksijen eksikliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyordu.

Ölümler Artıyor, Sağlık Sistemi Çöküyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, sağlık sisteminde yaşanan çöküş nedeniyle ciddi bir ilaç ve tıbbi malzeme kıtlığı olduğunu bildirdi. Bu durum, yüksek ölüm oranlarına yol açtı. Ölümlerin, İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana yaklaşık yedi kat arttığı belirtiliyor.

UNICEF yetkilileri de yeni yılın başında Gazze’deki çocukların yoksulluk ve soğuk hava nedeniyle daha fazla acı çektiğini, ateşkesin sağlanmasının artık bir zorunluluk olduğunu vurguladılar. Ekim 2023 öncesinde Gazze’de 178 inkübatör ve 8 yenidoğan yoğun bakım ünitesi bulunuyordu; ancak saldırılar sonrası bu sayı önemli ölçüde azaldı.

Hastane ve sağlık kuruluşlarının artan saldırılara karşı direnmeye çalıştığı bu zorlu süreçte uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yapılmaktadır.

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