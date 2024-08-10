Gazze'de Okul Katliamında Yaralıların Durumu Korkutucu

Gazze'deki Okul Katliamı Sonrası Korkunç Manzara

Gazze kenti, son dönemde yaşanan çatışmaların merkezinde yer alırken, bu sabah İsrail ordusu tarafından düzenlenen okul saldırısı büyük bir faciaya yol açtı. En az 100 kişinin hayatını kaybettiği bu olayda, yaralananların durumu da son derece dramatik.

Yaralıların Durumu Çok Ağır

El-Ehli Baptist Hastanesi Müdürü Fazıl Naim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saldırıda yaralananların çoğu ya uzuvları kopmuş ya da tamamen yanmış durumda" ifadelerini kullandı. Naim, ölü ve yaralı sayısının oldukça yüksek olduğunu ve bugünün savaşın başlangıcından bu yana yaşanan en zor gün olduğunu vurguladı.

Aciliyet ve Yetersizlik Sorunu

Naim, ameliyathanelerde çok sayıda ağır yaralı bulunduğunu ve bu durumun ölü sayısının artabileceğini belirtti. Ayrıca, tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle yaralılara müdahalelerin öncelik sırasına göre yapıldığını ifade etti.

Hastanenin Durumu Tehlikede

El-Ehli Baptist Hastanesi'nin Gazze'deki tek sağlık merkezi olduğunu belirten Naim, sağlık ekiplerinin yetersiz olduğunu ve hastanenin en basit tıbbi imkanlardan yoksun kaldığını dile getirdi.

İsrail Ordusunun Saldırısı

Yerel kaynaklar, Derec Mahallesinde yerinden edildikten sonra sığındıkları Et-Tabiin Okuluna düzenlenen saldırıda, cesetlerin parçalanarak yangında yanmış olduğunu bildirdi. Sivil savunma ekiplerinin bu durumla başa çıkmakta zorlandığı kaydedildi.