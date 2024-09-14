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Gazze'de Okula Saldırı: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze'deki bir okulda 5 Filistinliyi öldürdü, çocuklar da dahil birçok yaralı var.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 20:04
Gazze'de Okula Saldırı: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir okula hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda 2'si çocuk, 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Mahmud Basal'dan Açıklama

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Telegram hesabından yaptığı açıklamada saldırının detaylarını paylaştı. Basal, Ez-Zeytun Mahallesi'ndeki Zeytun Şehitleri Okulu'na yönelik düzenlenen saldırıda 5 bireyin hayatını kaybettiğini belirtti. Bunlardan 2'sinin çocuk, 1'inin kadin olduğunu söyledi.

Yaralılar ve Saldırının Seyri

Basal, yaralılar hakkında spesifik bir sayı vermemekle birlikte çok sayıda yaralı olduğunu da ifade etti. Saldırıların 7 Ekim'den bu yana devam ettiğini hatırlatan Basal, battaniye, su ve temel ihtiyaç malzemelerini arayan binlerce insanın bu okullarda sığındığını vurguladı.

Can Kaybı ve Yaralanmalar

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği askeri operasyonlarda, en az 41 bin 182 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu sayının 16 bin 715'i çocuk ve 11 bin 308'i kadın. Ayrıca 95 bin 280 kişi de yaralanmıştır.

Bu saldırılar, uluslararası toplumda büyük tepkilere yol açarken, insan hakları kuruluşları ise sivil kayıpların artmasına karşı uyarılarda bulunuyor.

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