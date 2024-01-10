Gazze'de öldürülen Filistinlilerin sayısı 23 bin 357'e yükseldi

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den beri İsrail'in saldırıları devam ediyor. Son bir günde 147 Filistinli daha hayatını kaybetti. Böylece saldırılarda ölenlerin sayısı 23 bin 357'ye yükseldi.

Gazze'de öldürülen Filistinlilerin sayısı 23 bin 357'e yükseldi
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Sağlık Bakanlığı, Gazze'de İsrail'in 96 gündür sürdürdüğü saldırılar hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları durmuyor. Son bir günde 147 Filistinli hayatını kaybederken, 243 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 96 gündür devam eden saldırılarına tepki gösterdi.

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İSRAİL GAZZE'DE 24 SAATTE 14 KATLİAM GERÇEKLEŞTİRDİ

Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda son bir günde 14 kez katliam yaptığını duyurdu. 7 Ekim'den beri devam eden saldırılarda 23 bin 357 Filistinli öldü, 59 bin 410 kişi de yaralandı.

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