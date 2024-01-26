Gazze'de ölen Filistinlilerin sayısı 26 bini aştı

Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 183 Filistinlinin daha öldürüldüğünü ve toplam can kaybının 26 bin 83'e yükseldiğini açıkladı. Yaralı sayısı ise 64 bin 487'ye ulaştı. Saldırılarda evleri yıkılan ve enkaz altında kalan binlerce insan, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin yardımını bekliyor.

Gazze'de ölen Filistinlilerin sayısı 26 bini aştı
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Gazze Sağlık Bakanlığı, yazılı bir açıklama yayınlayarak, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 26 bin 83 olduğunu duyurdu.

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İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 64 BİN 487 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Gazze'de yaşayan Filistinlilerin evleri, son 24 saat içinde İsrail ordusunun 19 kez saldırısına uğradı. Bu saldırılarda 183 kişi daha hayatını kaybetti ve ölenlerin toplam sayısı 26 bin 83'e ulaştı. Yaralananların sayısı ise 64 bin 487 olarak kaydedildi. Saldırıların yarattığı yıkım nedeniyle birçok insan enkaz altında kaldı. Bu insanlara ulaşmaya çalışan sivil savunma ve sağlık ekipleri ise büyük zorluklarla karşılaşıyor.

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