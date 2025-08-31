Gazze'de ölen gazeteci sayısı 247'ye yükseldi

Filistin Medya Ofisi: İslam Abid saldırılarda yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda hayatını kaybeden gazeteci sayısının 247'ye ulaştığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda, El-Kuds el-Yevm kanalında muhabir olarak görev yapan kadın gazeteci İslam Abid'in öldüğünü açıkladı.

Açıklamada, Filistinli gazetecilerin İsrail tarafından sistematik olarak hedef alınması, öldürülmesi ve suikasta uğramasının en sert şekilde kınandığı vurgulandı ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ile Arap Gazeteciler Federasyonu'na bu sistematik suçları kınama çağrısı yapıldı.

Metinde ayrıca, söz konusu suçların 'iğrenç ve vahşi' olduğu belirtilerek sorumluluğun İsrail ile birlikte ABD yönetimi ve soykırıma ortak olmakla suçlanan İngiltere, Almanya ve Fransa'ya atfedildi.