Gazze'de ölen gazeteci sayısı 254'e yükseldi

Hükümet Medya Ofisi son verileri paylaştı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısının 254'e yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, saldırıların 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ettiği ve son olarak gazeteciler Yahya Barzaq ile Sami Davud'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sami Davud'un Gazze'de Ravafid televizyonu adına çalıştığı; Yahya Barzaq'ın ise birkaç basın organı için görev yaparken öldüğü kaydedildi.

Medya Ofisi açıklamasında, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sistematik olarak gazetecileri hedef alması kınandı ve bu eylemlerin Arap ile uluslararası gazeteci sendikaları tarafından kınanması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca uluslararası toplumdan, Gazze'de ateşkesi sağlayarak sivilleri ve gazetecileri korumaya alması talep edildi.