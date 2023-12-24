Gazze’de ölü sayısı 20 bini aştı: BM'den flaş çağrı

İsrail ve Hamas arasında 7 Ekim’de başlayan ve halen devam eden savaşta, Gazze Şeridi’nde ölenlerin sayısı 20 bini aştı. Birleşmiş Milletler, çatışmaların durması ve insani yardımın ulaştırılması için taraflara çağrıda bulundu.

Savaş Nasıl Başladı?

Savaş, Hamas’ın Gazze Şeridi’nden İsrail’in güneyine karadan, denizden ve havadan saldırı düzenlemesiyle başladı. 7 Ekim’deki saldırı, İsrail’in bağımsızlığından bu yana en kanlı günü oldu ve 1200’den fazla kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 240’tan fazla kişi de rehin alındı.

İsrail, ertesi gün ilk kez 1973’teki Yom Kippur Savaşı’ndan beri savaş halinde olduğunu ilan etti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi’ne hava saldırıları düzenleyerek misillemede bulundu ve daha sonra kara birlikleri ve zırhlı araçlarla Gazze’ye girdi.

Savaşın Sonuçları Neler?

Savaşın sonuçları hem Gazze hem de İsrail için yıkıcı oldu. Gazze Şeridi’nde yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinli, evlerini, işlerini, altyapılarını ve temel ihtiyaçlarını kaybetti. Birçok kişi, İsrail’in bombaladığı bölgelerden kaçmak zorunda kaldı. Gazze Şehri, İsrail’in kuşatması altında kaldı ve elektrik, su, gıda ve ilaç gibi hayati kaynaklara erişim kesildi.

İsrail ise, Hamas’ın roket, tünel, insansız hava aracı ve intihar bombacısı gibi yöntemlerle düzenlediği saldırılara maruz kaldı. İsrail’in güneyindeki birçok yerleşim yeri, Hamas militanları tarafından işgal edildi veya tahliye edildi. İsrail’de ölenlerin sayısı 1400’ü aştı ve 8000’den fazla kişi yaralandı. Ayrıca 240’tan fazla kişi de Hamas tarafından esir alındı veya kaçırıldı.

Savaş, bölgedeki diğer ülkeleri de etkiledi. Lübnan’da, Hizbullah’ın İsrail’e karşı savaşa katılması nedeniyle çatışmalar çıktı. Suriye ve Irak’ta da, İsrail’in hava saldırılarına hedef olan İran destekli gruplarla çatışmalar yaşandı. Mısır ise, Gazze Şeridi ile sınırını kapatarak İsrail’e destek verdi.

Savaşın Geleceği Ne Olacak?

Savaşın geleceği belirsizliğini koruyor. 24 Kasım’da, Katar’ın arabuluculuğuyla varılan bir anlaşma ile dört günlük bir ateşkes ilan edildi. Ateşkes süresince, bazı İsrail ve yabancı rehineler, Hamas tarafından serbest bırakıldı. Karşılığında, İsrail de bazı Filistinli siyasi tutukluları serbest bıraktı.

Ateşkesin uzatılması için diplomatik çabalar devam ediyor, ancak taraflar arasında derin anlaşmazlıklar var. İsrail, Hamas’ın Gazze’deki silahlarını tamamen ortadan kaldırmasını ve rehinelerin tamamını serbest bırakmasını istiyor. Hamas ise, İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesini, ablukayı kaldırmasını ve Filistinlilere bağımsız bir devlet kurma hakkını tanımasını talep ediyor.

Savaşın sona ermesi için uluslararası toplumun da rolü büyük. Birleşmiş Milletler, ABD, Avrupa Birliği, Rusya, Çin, Türkiye, Mısır ve Katar gibi ülkeler ve kuruluşlar, taraflara baskı yaparak barışçıl bir çözüm bulunmasını istiyor. Ancak, savaşın neden olduğu yıkım ve öfke, müzakereleri zorlaştırıyor.

Savaşın sonucu ne olursa olsun, Gazze Şeridi’nde ve İsrail’de yaşayan milyonlarca insanın hayatı derinden etkilenecek. Savaşın yaralarının sarılması ve bölgede kalıcı bir barışın sağlanması için uzun ve zorlu bir süreç gerekecek