Gazze'de PMRS Tel el-Heva Genel Merkezi İsrail Saldırısıyla Hizmet Dışı Kaldı

Filistin Tıbbi Yardım Derneği (PMRS), Tel el-Heva'daki genel merkezinin İsrail saldırısı sonucu hizmet dışı kaldığını ve Gazze'deki tıbbi merkezlerin hedef alındığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 15:00
Filistin Tıbbi Yardım Derneği (PMRS), İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde bulunan genel merkezine düzenlediği saldırı sonrası hizmet dışı kaldığını duyurdu.

PMRS'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Tel el-Heva Mahallesi'nde sağlık hizmeti veren merkezin canice bombalandığı ifade edildi.

Açıklamada, iki gün önce de Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde kuruma bağlı bir başka sağlık merkezinin İsrail saldırılarının hedefi olduğuna işaret edildi. Son saldırı sonucu oluşan yıkım nedeniyle ilk yardım merkezinin hizmet dışı kaldığı kaydedildi.

PMRS, İsrail'in bu saldırılarla tıbbi personel ve tesislerin korunmasını ve dokunulmazlığını garanti altına alan Cenevre Sözleşmeleri dahil tüm uluslararası hukuku ve anlaşmaları açıkça kasten ihlal ettiği vurgusunu yaptı.

"Bu merkezin yıkılmasıyla birlikte, işgal ordusunun hedefi haline gelen Gazze Şeridi'ndeki tüm tıbbi yardım merkezleri hizmet dışı kaldı."

