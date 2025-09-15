Gazze'de Sabah Saldırıları: 34 Filistinli Can Verdi

Güncelleme: Gazze'de 34 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk, 34 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kentin kuzeyi ve Rimal'de ağır kayıplar

Gazze kentinin kuzeyi, özellikle hava ve topçu ateşiyle yoğun şekilde hedef alınıyor. Ayakta kalan yapılar patlayıcı yüklü robotlarla havaya uçuruluyor.

İsrail askerleri, Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesinde Filistinli ailenin kaldığı bir çadırı hedef aldı. Saldırıda 3'ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kentin kuzeyinde Filistinlilere ait iki evin hedef alındığı saldırıda 10 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Yine kuzeyde, Cela Caddesi'nde İHA ile düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Gazze'nin kuzeybatısındaki Kerame bölgesinde sivillerin toplandığı alana yapılan saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kuzeydoğudaki Derec bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Topçu, hava saldırıları ve zorunlu göç

Gazze kentinde topçu ve hava saldırıları artarken, kent genelinde kapsamlı bir zorunlu göç yaşanıyor. Göçe zorlanan Filistinlilerin sahildeki tek rotası olan Reşid Caddesi'nde gece saatlerinden bu yana yoğun trafik hakim.

Kentin güneyindeki Zeytun Mahallesi ile kuzeyindeki Şeyh Rıdvan göleti bölgesinde patlayıcı yüklü askeri araçlar ve robotlarla binalar havaya uçurulurken, askeri araçların kent güneyinde sınırlı ilerlediği bildirildi.

Orta kesim: Muğraka ve Nusayrat

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Muğraka beldesinde İHA ile odun toplayan bir Filistinli doğrudan hedef alınarak yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu ayrıca Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey ve orta bölgelerini topçu saldırılarıyla yoğun şekilde vuruyor.

Güney: Han Yunus ve çevresinde saldırılar

İsrail ordusunun kuzeydeki Filistinlileri güneye göçe zorlaması sürerken, güney bölgeleri de hedef alınmaya devam ediyor. Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde askerlerin açtığı ateş sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Aynı bölgede askerlerin sivillere açtığı ateş sonucu engelli bir kadın hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Imara Casir bölgesinde sivillerin toplandığı bir alan hedef alındı; saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Han Yunus'un doğusunda yardım bekleyen Filistinlilere açılan ateşte 2 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Durum son derece kritik ve tehlikeli bir seyir izliyor; kent genelinde can kayıpları ve insani kriz artıyor.