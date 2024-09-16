Gazze'de Sağlık Bakanlığı, Saldırılarda Ölen Filistinlilerin Kimliklerini Açıkladı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Saldırıların Kurbanlarını Açıkladı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, sürekli devam eden İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin kimlik bilgilerini içeren kapsamlı bir liste yayımladı.

Kimlik Tespit Edilenler

Bakanlığın 7 Ekim 2023 ile 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında yaptığı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybeden 34 bin 344 Filistinli arasında 11 bin 983'ü reşit olmayan çocuk olarak kayıtlara geçti. Bu rakamlar, saldırıların ne denli yıkıcı olduğunu ortaya koyuyor.

Trajik Kaybın Boyutu

Listede ayrıca 710'unun bir yaş altında bebek olduğuna dikkat çekildi. 60 yaş üstü 2 bin 734 Filistinlinin isimleri de bu listeye eklenerek, saldırıların geniş kapsamlı etkileri belgelenmiş oldu.

Cesetlerin Durumu

Gazze Şeridi'nde bombardımanlar sonucu, çok sayıda kişinin cesedinin bombalar tarafından eridiği veya hastanelere ulaştırılamadığı bildirilmektedir. Sağlık Bakanlığı, ulaşabilen cesetlerin kimlik tespitini yapabilse de, yıkılan binaların enkazında kaybolan veya engellemeler yüzünden hastaneye ulaştırılamayanların sayısı oldukça fazladır.

İstatistikler

İsrail saldırılarında Gazze'de toplamda 41 bin 226 Filistinli hayatını kaybetmiş, bunların 16 bin 795'i çocuk ve 11 bin 378'i kadın olarak kayıtlara geçmiştir. Ayrıca 95 bin 413 kişi yaralanmış, 10 bin Filistinli ise kaybolmuştur.