Gazze'de Sağlık Çalışanı Soğuktan Hayatını Kaybetti

Gazze'deki Zorlu Koşullar Altında Hayat Mücadelesi

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılar, Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlileri derin zorluklar içine soktu. Zorla yerinden edilen ailelerin sığındığı çadırlarda, bir sağlık çalışanının şiddetli soğuk nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklama ve Yaşananlar

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgedeki sağlık sorunlarına dikkat çekerek, İsrail'in bombardımanları sonucu çadırlara sığınan Filistinlilerin hayati tehlikelerle karşı karşıya olduğunu belirtti. Avrupa Hastanesinde görevli Ahmed ez-Zahrani, Han Yunus'un el-Mevasi bölgesindeki çadırında ölü bulundu. Elde edilen bilgiler, soğuk nedeniyle yaşamını yitirdiğini ortaya koydu.

Hayat Mücadelesi ve Acılar

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, kumaş ve naylondan yapılan derme çatma çadırlarda yaşayan Filistinliler, temel yaşam gereksinimlerinin eksikliği nedeniyle zorlu koşullarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yatak, battaniye ve giysi eksikliği ile karşı karşıya kalan aileler, bu zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Son 4 gün içinde, soğuk nedeniyle biri yetişkin ve 4'ü bebek olmak üzere toplamda 5 Filistinli hayatını kaybetti. Bu trajik olaylar, Gazze'de insanların yaşadığı sıkıntıları bir kez daha gözler önüne seriyor.