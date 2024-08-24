Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gazze'de Sağlık Hizmetleri Krizi: İlaç ve Malzeme Eksikliği Kritik Boyuta Ulaştı

Gazze'deki sağlık bakanlığı, tıbbi malzemelerin büyük kısmının tükendiğini ve acil sağlık hizmetlerinin durma riskiyle karşılaştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 16:42
Gazze'de Sağlık Hizmetleri Krizi: İlaç ve Malzeme Eksikliği Kritik Boyuta Ulaştı

Gazze'de Sağlık Krizi Derinleşiyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in başlattığı askeri operasyonlar sonucu yaşanan tıbbi malzeme kıtlığını gözler önüne serdi. Bakanlık, sürdürülen savaş nedeniyle temel ilaçların %60'ının ve tıbbi sarf malzemelerinin %83'ünün tükendiğini duyurdu.

Hastanelerde Acil Durum

Yapılan açıklamada, hastaneler ve sağlık merkezlerinde yaşanan ilaç ve malzeme sıkıntısının "benzeri görülmemiş" bir kriz oluşturduğu belirtildi. Bu durumun özellikle yaralı ve hasta bireylerin yaşamını tehdit ettiğine dikkat çekildi.

Temel Hizmetler Tehlike Altında

Bakanlık, depolarında bulunan ilaçların çoğunun tükendiğini ve bu durumun tedavi hizmetlerini tamamen durdurma riski taşıdığını kaydetti. En çok etkilenecek olan hizmetlerin başında acil durumlar, ameliyatlar, yoğun bakım, diyaliz, birinci basamak sağlık hizmetleri ve ruh sağlığı yer alıyor.

Uluslararası Yardım Çağrısı

Filistin Sağlık Bakanlığı, uluslararası kuruluşların ve Birleşmiş Milletler'in duruma acil müdahale ederek gerekli ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Elektrik ve Yakıt Kesintisi

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'ye giden elektriklerin kesilmesi, bölgedeki sağlık altyapısının iyice zayıflamasına neden oldu. Ayrıca, Gazze'nin tek elektrik santralinin çalışması için gerekli olan yakıtın girişinin engellenmesi, durumu daha da zorlaştırıyor.

Yetersiz Yardımlar

Şu an Gazze'ye giren "sınırlı miktardaki" tıbbi malzemeler ve uluslararası yardımlar, insani ve sağlık koşulları felaket düzeyinde olan Gazze Şeridi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalıyor.

İLGİLİ HABERLER

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!