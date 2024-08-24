Gazze'de Sağlık Hizmetleri Krizi: İlaç ve Malzeme Eksikliği Kritik Boyuta Ulaştı

Gazze'de Sağlık Krizi Derinleşiyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in başlattığı askeri operasyonlar sonucu yaşanan tıbbi malzeme kıtlığını gözler önüne serdi. Bakanlık, sürdürülen savaş nedeniyle temel ilaçların %60'ının ve tıbbi sarf malzemelerinin %83'ünün tükendiğini duyurdu.

Hastanelerde Acil Durum

Yapılan açıklamada, hastaneler ve sağlık merkezlerinde yaşanan ilaç ve malzeme sıkıntısının "benzeri görülmemiş" bir kriz oluşturduğu belirtildi. Bu durumun özellikle yaralı ve hasta bireylerin yaşamını tehdit ettiğine dikkat çekildi.

Temel Hizmetler Tehlike Altında

Bakanlık, depolarında bulunan ilaçların çoğunun tükendiğini ve bu durumun tedavi hizmetlerini tamamen durdurma riski taşıdığını kaydetti. En çok etkilenecek olan hizmetlerin başında acil durumlar, ameliyatlar, yoğun bakım, diyaliz, birinci basamak sağlık hizmetleri ve ruh sağlığı yer alıyor.

Uluslararası Yardım Çağrısı

Filistin Sağlık Bakanlığı, uluslararası kuruluşların ve Birleşmiş Milletler'in duruma acil müdahale ederek gerekli ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Elektrik ve Yakıt Kesintisi

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'ye giden elektriklerin kesilmesi, bölgedeki sağlık altyapısının iyice zayıflamasına neden oldu. Ayrıca, Gazze'nin tek elektrik santralinin çalışması için gerekli olan yakıtın girişinin engellenmesi, durumu daha da zorlaştırıyor.

Yetersiz Yardımlar

Şu an Gazze'ye giren "sınırlı miktardaki" tıbbi malzemeler ve uluslararası yardımlar, insani ve sağlık koşulları felaket düzeyinde olan Gazze Şeridi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalıyor.