Gazze'de Sağlık Krizi: İsrail'in Kemal Advan Hastanesine Saldırısı Sonrası Alternatif İhtiyacı

Gazze'de Sağlık Krizi: Alternatif İhtiyacı Artıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi'nde gerçekleştirdiği saldırının ardından acil alternatif sağlık hizmetleri sağlanması çağrısında bulundu. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Vekili Mahir Şamiye, düzenlediği basın toplantısında hastanenin, şafak vaktinden itibaren yoğun askeri operasyonlara maruz kaldığını duyurdu. Şamiye, "Sağlık personeli, hastalar, refakatçiler ve siviller de dahil olmak üzere yaklaşık 350 kişiyi silah zoruyla tahliye etti," ifadelerini kullandı.

Kritik Durum: Altyapı Tamamen Tahrip Oldu

Hastanenin bazı bölümlerinin ateşe verilmesinin ardından, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne 25 hastanın zorla nakledildiği bildirildi. Şamiye, "İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesi'nde mühendislik ve bakım binası, merkezi laboratuvar, operasyon departmanı, hastane depoları ve yaralılar bölümünün binalarını yok etti," dedi.

İletişim Kopukluğu ve Acil Müdahale İhtiyacı

İletişim imkânlarının kesildiği ve sağlık personeli ile hastaların güvenliği konusunda endişelerin arttığını belirten Şamiye, İsrail askerlerinin hastanedeki elektrik jeneratörleri, tuzdan arındırma tesisleri, oksijen sistemleri ve diyaliz bölümünü de tahrip ettiğini aktardı. Şamiye, Gazze'nin kuzeyindeki sağlık sisteminin korunması ve alternatif sağlık hizmetlerinin sağlanması çağrısında bulunarak, uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

Devam Eden Saldırılar ve Sivil Kaybı

İsrail ordusu, kuşatma altında sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkararak, Kemal Advan Hastanesi'nin bazı bölümlerini ateşe vermişti. 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda, toplamda yaklaşık 45 bin 436 Filistinli hayatını kaybetti ve bu rakam arasında 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın yer alıyor. Enkaz altında hala binlerce ölü beklenirken, sivil altyapının da hedef alınarak tahrip edildiği rapor ediliyor.