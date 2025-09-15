Gazze'de Sağlık Krizi: Yaralılar Açlık ve Tıbbi İmkansızlıkla Karşı Karşıya

Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki hastanelerde ilaç, tıbbi malzeme ve kan stoklarının kritik düzeye indiğini; yaralıların bombardıman, açlık ve sağlık hizmeti yetersizliğiyle kuşatıldığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 14:54
Gazze'de Sağlık Krizi: Yaralılar Açlık ve Tıbbi İmkansızlıkla Karşı Karşıya

Gazze'de Sağlık Krizi: Yaralılar Açlık ve Tıbbi İmkansızlıkla Karşı Karşıya

Sağlık Bakanlığı uyarıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgedeki hastaların ve yaralıların hem açlık hem de tıbbi imkansızlıklarla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki temel ilaç ve tıbbi malzemelerle ilgili mevcut durumun krizin sınırlarını aşarak felaket boyutlarına ulaştığı belirtildi. Hastanelerdeki temel ilaç ve tıbbi malzeme stoklarının tükendiği ve bu durumda sağlık personelinin çalışmalara devam edemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Acil ve hayati öneme sahip tıbbi malzemeler konusunda artık son nefesin verildiği" ifade edilerek, çok sayıda hasta ve yaralının öngörülemeyen sonuçlara yol açacak kritik bir durumda olduğu kaydedildi.

Bakanlık, Gazze Şeridi'ndeki hasta ve yaralıların bombardıman, açlık ve tıbbi imkansızlıktan oluşan "korku üçgeni" ile kuşatıldığını belirtti ve durumun aciliyetine dikkat çekti.

Açıklamada, ilgili tüm taraflara, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere acil tıbbi malzemelerin girişinin sağlanması ve ulaştırılması için tüm nüfuzlarını kullanma çağrısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, son iki günde yaptığı açıklamalarda, İsrail'in uyguladığı aç bırakma politikasının yol açtığı kıtlık ve yetersiz beslenmenin yayılması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde kan stoklarının kritik düzeyde azaldığını; hastanelerde hayati öneme sahip tıbbi malzemelerin ve solüsyonların ciddi şekilde eksik olduğunu duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TİHEK Başkanı Fahrettin Altun’un Oğlu Mustafa Bilge Altun Evlendi
2
Güney Kore, Kore Savaşı'nda Ölen 30 Çinli Askerin Kemiklerini İade Etti
3
Manavgat'ta Beşiktaş Antrenörü Alperen Coşar Bahçede Ölü Bulundu
4
İsrail, Gazze'den Zorla Göç Ettirdiği Filistinlileri El-Mevasi'de Hedef Alıyor
5
Doğan Bekin: İbrahim Anlaşmalarından Çekilme Beklentisi — Doha Zirvesi Kritik
6
World Drone Cup: Dünyanın En İyi Dron Pilotları TEKNOFEST İstanbul'da
7
Rubio: Hamas silahsızlandırılmadan ve esirler serbest kalmadan Gazze'de barış olmaz

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü