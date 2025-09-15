Gazze'de Sağlık Krizi: Yaralılar Açlık ve Tıbbi İmkansızlıkla Karşı Karşıya

Sağlık Bakanlığı uyarıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgedeki hastaların ve yaralıların hem açlık hem de tıbbi imkansızlıklarla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki temel ilaç ve tıbbi malzemelerle ilgili mevcut durumun krizin sınırlarını aşarak felaket boyutlarına ulaştığı belirtildi. Hastanelerdeki temel ilaç ve tıbbi malzeme stoklarının tükendiği ve bu durumda sağlık personelinin çalışmalara devam edemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Acil ve hayati öneme sahip tıbbi malzemeler konusunda artık son nefesin verildiği" ifade edilerek, çok sayıda hasta ve yaralının öngörülemeyen sonuçlara yol açacak kritik bir durumda olduğu kaydedildi.

Bakanlık, Gazze Şeridi'ndeki hasta ve yaralıların bombardıman, açlık ve tıbbi imkansızlıktan oluşan "korku üçgeni" ile kuşatıldığını belirtti ve durumun aciliyetine dikkat çekti.

Açıklamada, ilgili tüm taraflara, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere acil tıbbi malzemelerin girişinin sağlanması ve ulaştırılması için tüm nüfuzlarını kullanma çağrısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, son iki günde yaptığı açıklamalarda, İsrail'in uyguladığı aç bırakma politikasının yol açtığı kıtlık ve yetersiz beslenmenin yayılması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde kan stoklarının kritik düzeyde azaldığını; hastanelerde hayati öneme sahip tıbbi malzemelerin ve solüsyonların ciddi şekilde eksik olduğunu duyurmuştu.