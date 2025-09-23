Gazze'de Sağlık Sistemi Çökme Eşiğinde: Sağlık Bakanlığı Uyardı

Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze'deki sağlık sistemi 'son nefesini veriyor'; hastaneler ablukayla kısıtlı imkanlarla hizmet veriyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 12:35
Bakanlıktan kritik değerlendirme

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından, bölgede sağlık sisteminin durumuna ilişkin çarpıcı bir açıklama yapıldı.

'Gazze'deki sağlık sistemi son nefesini veriyor.' Bakanlık, geriye kalan sağlık hizmetlerini kurtarmaya yönelik tüm girişimlerin, hastanelerin ve sağlık altyapısının sistematik olarak yok edilmesi baskısı altında başarısızlığa uğrayabileceğini belirtti.

İsrail ordusunun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, binalar, yerinden edilen Filistinlilerin barındığı evler, okullar ve hastaneler gibi sivil altyapının da hedef alındığı ifade edildi.

İsrail'in tıbbi malzeme, ilaç, yakıt ve insani yardım girişini kısıtlayan ablukası altında, binlerce hasta ve yaralının tedavisi için çabalayan hastaneler kısıtlı imkanlarla hizmet vermeye çalışıyor.

Daha önce yapılan açıklamada yakıt krizinin tehlikeli boyutlara ulaştığı vurgulanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 344 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 795 kişi de yaralandı.

