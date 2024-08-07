Gazze'de Saldırı Korkusu: Binlerce Filistinli Tekrar Göç Etmekte

Gazze'de Yeni Bir Göç Dalgası Başladı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinde "bölgenin boşaltılması" çağrısının ardından, binlerce Filistinli güvenlik endişeleriyle göç etmeye başladı.

Tehdit Altındaki Filistinliler

Görgü tanıklarının aktardığına göre, birçok Filistinli, İsrail ordusunun bu çağrısına yanıt olarak yanlarına alabildikleri kadar eşyayı alarak yaya olarak Gazze kentine ve Cibaliya'ya doğru yola koyuldu. Ulaşım araçlarının yetersizliği nedeniyle yaya olarak ilerlemek zorunda kalan bu insanlar, çok zor koşullarla karşı karşıya kalıyorlar. Güvenlik İddiaları ve Yerinden Edilme

İsrail ordusu sözcüsü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Beyt Hanun bölgesindeki sivillere güvenlikleri için derhal göç etmeleri gerektiği uyarısında bulundu. Bu sırada, Hamas ve diğer grupların bölgeden füze ateşlediği iddiaları gündeme geldi.

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılar sonucu, Filistinlilerin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor. Bu nedenle, bazı aileler akrabalarının yanına sığınmak zorunda kalırken, bazıları ise sokaklarda, parklarda veya okullarda zor koşullar altında yaşamak zorunda kalıyor.

İnsani Kriz Büyüyor

Gazze'deki resmi kaynaklar, 2.3 milyon nüfusa sahip bölgede 7 Ekim'den bu yana zorla yerinden edilenlerin sayısının iki milyona ulaştığını bildiriyor. Altyapı eksiklikleri, iletişim hatlarının kesilmesi ve elektrik yokluğu, bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırıyor.

Bu çerçevede, Gazze'nin zor koşullar altında yaşayan halkı, sağlık ve hijyen sorunlarıyla karşı karşıya kalırken, uluslararası toplumdan yardım bekliyor.