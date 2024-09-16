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Gazze'de Saldırılar 346. Günde: Can Kaybı 41 Bin 226'ya Yükseldi

Son 24 saatte Gazze'de 20 Filistinli yaşamını yitirdi. Şimdiye kadar ölü sayısı 41,226'ya ulaştı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 12:43
Gazze'de Saldırılar 346. Günde: Can Kaybı 41 Bin 226'ya Yükseldi

Gazze'deki Durum Kötüleşiyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar 346. gününe girdi. Bu süreçte can kaybı, 41 bin 226 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 Saatte Gerçekleşen Saldırılar

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın duyurusuna göre, son 24 saat içerisinde düzenlenen saldırılarda 20 Filistinli yaşamını yitirdi ve 76 kişi yaralandı.

Toplam Can Kaybı ve Yaralı Sayısı

7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucunda ölü sayısı 41 bin 226, yaralı sayısı ise 95 bin 413 olarak bildirildi.

Enkaz Altındaki Kurbanlar

Açıklamada, hâlâ enkaz altında kalan ve yol kenarlarında bulunan ölülerin bulunduğu belirtilerek, sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşımında engeller olduğu vurgulandı.

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