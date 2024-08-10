Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor

Gazze'de Hayat Kayıpları Artıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana süren saldırıları sonucunda can kaybı sayısı 39 bin 790'a ulaştı. Son 24 saat içinde bu saldırılarda 40 Filistinli daha hayatını kaybetti, 140 kişi ise yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in 309 gündür sürdürdüğü saldırılarda yaşanan kayıplara dair bilgi verildi. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlenen saldırılarda 3 ayrı katliam gerçekleştirildiği belirtildi.

Engeller Sebebiyle Cenazelere Ulaşılamıyor

Daha önceki açıklamalarda, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi yüzünden sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin söz konusu cenazelere ulaşamadığı vurgusu yapıldı.

Bu durum, Gazze'deki humaniter krizin derinleşmesine ve sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın artmasına yol açıyor.