Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 3 sivil öldü, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 21:33
Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Bombardımanları Sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu 3 sivil hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Bu bilgiler, Filistin resmi ajansı WAFA tarafından duyuruldu.

Saldırılar Gazze Kentinde ve Refah'ta Gerçekleşti

WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu kuzeydeki Gazze kenti ile güneydeki Refah'da sivil yerleşim alanlarını hedef almayı sürdürüyor. Gazze kentindeki Tel el-Hava Mahallesi'ne helikopterden açılan ateş sonucu bir sivil yaşamını yitirirken, dört kişi de yaralandı.

Yaralılar Hastanelere Kaldırıldı

Saldırıda yaralanan Filistinlilerin el-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Ayrıca Refah bölgesinde devam eden bombardımanlar neticesinde, ölen iki kişinin Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne ulaştırıldığı belirtildi.

Uzun Süren Saldırılar ve Büyük Kayıplar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda, en az 41 bin 118 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bunlardan 16 bin 715'inin çocuk, 11 bin 308'inin ise kadın olduğu bildiriliyor. Yaralı sayısı ise 95 bin 125 olarak kaydedildi.

Halk, hastane ve eğitim kurumları gibi sivil altyapıya yönelik saldırılarla büyük bir tehlike altındayken, enkaz altında birçok kişinin bulunduğu ifade ediliyor.

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