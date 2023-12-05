Gazze'de Sıcak Gelişme: ABD Üssü Vuruldu! Ortadoğu Ateş Çemberi Genişliyor

Son dakika haberi olarak gündeme düşen açıklamaya göre, ABD'nin Kızıldeniz'de müttefikleri ile beraber deniz görev gücü kurduğunun belirtilmesinin ardından Suriye'nin kuzeyinde bir saldırı gerçekleştiği bildirildi.

Bir hafta süren insani yardım arasının dışında Gazze Şeridi'ne yönelik dur durak bilmeden devam eden saldırılarda 2 ay dolduruldu. Sivil halkın saldırılardan etkilendiği savaşta gündem hareketliliği devam ediyor. Son yapılan paylaşımda Amerikan üsse petrol tankerinden bir saldırı yapıldığı açıklandı. Konu ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor.