Gazze'de Sıcak Gelişme: ABD Üssü Vuruldu! Ortadoğu Ateş Çemberi Genişliyor

İsrail'de sıcak gelimeler devam ediyor. Rehine alınan kişilerin yakınlarının isyan başlattığı ve İsrail savaş kabinesinin rehine yakınlarına alelacele randevu verdiği belirtildi. Ortadoğu ateş çemberinin her geçen gün genişlemesi bölgedeki hareketliliği tetikliyor. Son dakika yaşanan bir gelişmeye göre bölgede Amerika'ya yönelik bir saldırı olduğu belirtildi.

Gazze'de Sıcak Gelişme: ABD Üssü Vuruldu! Ortadoğu Ateş Çemberi Genişliyor
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Son dakika haberi olarak gündeme düşen açıklamaya göre, ABD'nin Kızıldeniz'de müttefikleri ile beraber deniz görev gücü kurduğunun belirtilmesinin ardından Suriye'nin kuzeyinde bir saldırı gerçekleştiği bildirildi.

Bir hafta süren insani yardım arasının dışında Gazze Şeridi'ne yönelik dur durak bilmeden devam eden saldırılarda 2 ay dolduruldu. Sivil halkın saldırılardan etkilendiği savaşta gündem hareketliliği devam ediyor. Son yapılan paylaşımda Amerikan üsse petrol tankerinden bir saldırı yapıldığı açıklandı. Konu ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor.

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