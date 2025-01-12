Gazze'de Şiddetli Çatışmalar: İsrail Ordusu ve Filistinli Direnişçiler Karşı Karşıya

Gazze'nin kuzeyinde Beyt Hanun bölgesinde İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 03:33
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 03:33
Gazze'de Şiddetli Çatışmalar: İsrail Ordusu ve Filistinli Direnişçiler Karşı Karşıya

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusu ile Filistinli direnişçiler arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. Bu çarpıcı gelişme, İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberlere göre Beyt Hanun bölgesinde yoğunlaşmış durumda.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki ilerleyişini sürdürdüğü ve bölgenin kapsamlı bir şekilde tahliye edilmesinin amaçlandığı belirtiliyor. Bu çatışmalar, bölgenin gerilimini artırarak uluslararası toplumun dikkatini çekiyor.

Edinilen bilgilere göre, çatışmalarda 4 İsrail askeri hayatını kaybetti ve 6 asker yaralandı. Filistinli grupların karşı direnişiyle birlikte çatışmaların boyutu giderek artıyor. Tüm bu gelişmeler, bölgedeki insani durumu tehdit ederken, sivil halk da büyük bir tehlike altına girmiş durumdadır.

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