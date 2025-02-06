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Gazze'de Şiddetli Hava Koşulları, Filistinlilerin Yaşamını Zorlaştırıyor

Gazze'de etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, Filistinlilerin barınma koşullarını daha da kötü hale getiriyor. Sivil Savunma, yardım talep ediyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 18:33
Gazze'de Şiddetli Hava Koşulları, Filistinlilerin Yaşamını Zorlaştırıyor

Gazze'de Hava Koşulları Zorlaştırıyor

Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, çadırlarda yaşayan Filistinlilerin sıkıntılarını giderek artırıyor. İsrail saldırıları nedeniyle sığınmacı durumuna düşen yerinden edilmiş aileler, bu olumsuz hava şartlarıyla mücadele etmekte zorlanıyor.

Olumsuz Hava Koşulları ve Yardım İhtiyacı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, kuvvetli rüzgarın ve soğuk hava dalgasının neden olduğu zorluklara dair bir açıklama yaparak, geçici ve kalıcı olarak yerinden edilen ailelerin sıkıntılarının arttığını belirtti. Arama kurtarma ekipleri, sınırlı imkanlarla yardım çağrılarına cevap vermekte zorlanıyor.

Su Pompası ve Ekipman Talebi

Sivil Savunma Müdürlüğü, sular altında kalan bölgelerin tahliyesi için su pompası ve arama kurtarma ekipmanları talep etti. Yaşanan hava koşullarının yarattığı trajedi, yerinden edilen Filistinlilerin, hem yıkılan evlerinde hem de ürettikleri çadırlarda maruz kaldıkları gerçek durumu gözler önüne seriyor.

Zor Bir Gece Geçirildi

İsrail saldırılarında evini kaybeden binlerce Filistinli, Gazze'de etkili olan gece yarısından sonraki fırtınalı hava nedeniyle zor bir gece geçirerek, bu durumdan olumsuz etkilenen çadırlarında sığınmaya çalıştı. Gazze Belediyesi, yaklaşık 16 aylık süre içinde yaşanan saldırılarda altyapının hedef alınmasının, Filistinlilerin yaşam koşullarını ciddi şekilde etkilediğini duyurdu.

Acil Yardım İhtiyacı Devam Ediyor

Gazze'deki hükümet, bölgenin acil olarak karavan ve çadır ihtiyacı bulunduğunu belirtirken, İsrail'in ateşkes anlaşması çerçevesindeki insani protokolü uygulamakta geciktiğini vurguladı. 7 Ekim 2023'ten 19 Ocak 2024'e kadar süren İsrail saldırılarında, 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin verilerine göre, İsrail'in 471 gün süren saldırılarında, hastane, ev ve Filistinlilerin sığındığı okullar dahil olmak üzere bölgenin altyapısının yüzde 88'i yok edildi.

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