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Gazze'de Şiddetli Yağış ve Rüzgar Çadırları Uçurdu: İnsani Felaket Büyüyor

Gazze'de şiddetli yağış ve rüzgar, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını uçurdu ve insani krizi derinleştirdi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:24
Gazze'de Şiddetli Yağış ve Rüzgar Çadırları Uçurdu: İnsani Felaket Büyüyor

Gazze Belediyesi, son günlerde bölgede etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış yüzünden yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına büyük zarar geldiğini duyurdu. Gazze'nin gerçek bir insani felaket ile karşı karşıya olduğunu dile getiren Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Muhenna, durumu şöyle anlattı:

"Yağmur suları ve şiddetli rüzgarlar, barınma merkezlerini ve geçici kampları vurdu. Onlarca çadır uçtu veya sular altında kaldı."

Yaşanan bu doğal afetten dolayı binlerce yerinden edilmiş Filistinli, soğuk geceyi ısıtıcılardan yoksun bir şekilde geçirdi. Muhenna, Gazze kentinde acilen en az 120 bin çadıra ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İsrail saldırıları yüzünden tıbbi ve insani ihtiyaçların büyük ölçüde karşılanamadığını belirten Muhenna, barınma ve ısınma problemlerinin yeniden artmakta olduğunu ifade etti. Temel yaşam gereksinimlerinin temin edilmesinin giderek zorlaştığını dile getirdi.

"Bugün gördüğümüz şey gerçek bir insani felakettir. Evlerini kaybetmiş olan Filistinli aileler, trajik koşullarda yaşıyorlar ve kendilerini şiddetli soğuktan koruyacak bir çözüm bulamıyorlar", diyen Muhenna, Gazzelilerin acil yardım ve barınma malzemelerine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Uluslararası ve insani kuruluşlara, benzeri görülmemiş zor şartlara maruz kalan Filistinlilerin durumunun iyileştirilmesi için harekete geçme çağrısında bulundu.

Gazze'nin gittikçe kötüleşen bir insani kriz ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Muhenna, uygulanan kuşatma ve yardım ulaştırmadaki aksaklıklar nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin ihtiyaçlarının her gün arttığını belirtti. Acil bir uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Hava koşulları, Gazze Şeridi'nde bulunan ve İsrail saldırıları sebebiyle evlerini kaybeden Filistinlilerin yaşamını son derece zorlaştırıyor. Şiddetli rüzgarlar sebebiyle birçok çadır uçmuşken, bazıları da sular altında kaldı.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'den 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarda, 14 bin 500'den fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail'in 471 günü aşkın süren saldırıları, hastaneler, evler ve geçici barınma alanları dahil olmak üzere alt yapı tesislerinin yüzde 88'inin yok edilmesine neden oldu.

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