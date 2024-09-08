Gazze'de Sivil Savunma Personeline Yönelik Saldırılar Artıyor

Gazze'deki Saldırılar Sonrası Dramatik Kayıplar

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten itibaren sürmekte olan çatışmalar, Sivil Savunma Müdürlüğü çalışanları için yıkıcı sonuçlar doğurdu.

Muhammed Abdulhay Mursi'nin Ölümü

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, Sivil Savunma Müdür Yardımcısı Muhammed Abdulhay Mursi'nin evi İsrail ordusu tarafından bombalandı ve bu saldırıda Mursi hayatını kaybetti. Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, bu üzücü olayı ve kayıpların boyutunu açıkladı.

Kayıplar ve İhtiyaçlar

Basal'ın yaptığı açıklamaya göre, son 20 günde Sivil Savunma Müdürlüğü'nde çalışan toplam 83 kişi hayatını kaybetmiş, 200 kişi de yaralanmıştır. Ayrıca Basal, sahadaki ekiplerin, acil durumlarda gerekli olan ekipman ve yakıt sıkıntısı yaşadığını belirtti.

Aile Kaybı

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki saldırıda aynı aileden dört kişinin öldüğünü de duyurdu. Bu durum, bölgede yaşayan halk için büyük bir travma kaynağı olmaya devam ediyor.