Gazze'de Sivil Savunma Uyarıyor: Hizmetler Tehlikede

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Gazze Şeridi genelinde insani hizmetlerin büyük tehlike altında olduğunu duyurdu. Bu durum, yaklaşık 2,4 milyon vatandaşın insani müdahalelerden mahrum kalması anlamına geliyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada, İsrail'in sivil savunma ekiplerine yakıt ve gerekli onarım parçalarının ulaştırılmasını engellediği vurgulandı. "İnsani hizmetlerin etkisiz hale getirilmesi ve Gazze Şeridi'ndeki tüm kentlerde hizmet dışı kalması durumu kapıda," ifadeleri ile konu hakkında ciddi bir uyarı yapıldı.

Ayrıca, İsrail ordusunun sivil savunma ekiplerine ait ekipmanları imha ettiğine ve bu durumun Sivil Savunma Teşkilatı'na yaklaşık 1,3 milyon dolara mal olduğuna dikkat çekildi. Yapılan saldırıların etkisiyle, sivil savunma ekiplerinin görevlerini yerine getirmekte zorlandığı belirtildi.

Açıklamada 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail ordusunun 314 sivil savunma görevlisinden 89'unu öldürdüğü, 304'ünü yaraladığı ve 22'sini alıkoyduğuna dair veriler paylaşıldı. Ayrıca, 72 itfaiye ve ambulans aracından 40'ının da kullanılmaz hale geldiği belirtildi.

İsrail'in saldırılarının Gazze'deki insanlar üzerindeki yıkıcı etkilerinden İsrail ve ABD yönetimi sorumlu tutularak, insani yardım kuruluşlarına, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü'ne yakıt ve ekipmanın Gazze'ye ulaştırılması için baskı yapılması çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'yi İşgali Sonrası Gelişmeler

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallere karşılık vermek amacıyla 7 Ekim 2023'te kapsamlı bir saldırı düzenledi. İsrail, bu saldırılarda 1200 İsrailli'nin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

O tarihten bu yana, Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda yaklaşık 44 bin 786 Filistinli hayatını kaybederken, 106 bin 188 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği operasyonlarda 808 askerinin öldüğünü duyurdu. Çatışmalarda 24 Kasım 2023'te verilen insani ara süresince, 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir birbirlerine karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak, binlerce Filistinlinin hala alıkonulmaya devam ettiği belirtiliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana yaşanan saldırılarda ise 167 çocuk da dahil olmak üzere 806 Filistinli hayatını kaybetti.