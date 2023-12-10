Gazze’de Sivillerin Dramı: BM’den Ateşkes Çağrısı

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken, bölgede yaşayan sivillerin durumu her geçen gün kötüleşiyor. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, paylaşım platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze’de yaşanan kitlesel yerinden edilmelerin büyük bir insani krize yol açtığını vurguladı.

Grandi, “Gazze’de şu anda binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu insanlar hem saldırılardan hem de ablukadan dolayı büyük bir acı çekiyor. Bu durumun devam etmesi halinde Gazze’nin dışına da sıçrayabilecek bir felaketle karşı karşıya kalabiliriz. Bu yüzden insani bir ateşkesin acilen sağlanması şart.” dedi.

Grandi, Gazze’deki sivillerin yaşadığı travmanın Filistinliler için unutulmaz bir yara olacağını ve bu sorunun çözümü için ileride yapılacak barış görüşmelerini de olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Gazze’de kaç sivil yerinden edildi?

BM verilerine göre, Gazze’de İsrail’in saldırıları nedeniyle yaklaşık 58 bin sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu sivillerin çoğu BM okullarına veya akrabalarının yanına sığındı.

Gazze’de kaç sivil hayatını kaybetti?

Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, Gazze’de İsrail’in saldırıları sonucu 12 Mayıs’tan bu yana en az 230 sivil öldü. Bu sivillerin 65’i çocuk, 39’u kadın ve 17’si yaşlıydı.

Gazze’de sivillerin durumu nasıl?

Gazze’de sivillerin durumu çok kötü. Gazze, dünyanın en kalabalık ve en yoksul bölgelerinden biri. İsrail’in ablukası nedeniyle Gazze’de elektrik, su, gıda, ilaç ve yakıt gibi temel ihtiyaçlar karşılanamıyor. Gazze’de sağlık sistemi çökmüş durumda. Gazze’de ayrıca salgın hastalıklar, işsizlik, yoksulluk ve travma gibi sorunlar da yaşanıyor.