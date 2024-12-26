Gazze'de Soğuk Hava Koşulları: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

Gazze'deki Çadırlarda Yaşanan Dram

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarıyla zorla yerinden edilen Filistinliler, aşırı soğuklar nedeniyle can kaybı yaşamaya devam ediyor. Gazze Şeridi'nde çadırlarda sığınan ailelerden üç çocuk, soğuk hava şartları sebebiyle hayatını kaybetti.

Sağlık Durumu ve Yaşanan Sorunlar

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, yerinden edilenlerin sığındığı çadırlarda, henüz kışın ilk günlerinde üç çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi. El-Berş, "Aşırı soğuklar nedeniyle meydana gelen bu kayıplar oldukça üzücü. Çocukların yaşam mücadelesi vermesi, sorunun büyüklüğünü gözler önüne seriyor," şeklinde konuştu.

Yaşam Mücadelesi Devam Ediyor

İsrail'in bombardıman ve zorla gıda su bırakma politikalarının kurbanı olan Filistinliler, El Mevasi bölgesinde çadırlarda kalmaya devam ediyor. AA muhabirine bilgi veren sığınmacılar, aşırı soğuk hava nedeniyle kemik ağrısı ve burun kanaması vakalarının arttığını dile getirdi.

Derme çatma çadırlarda yaşamaya çalışan Filistinliler, kış mevsimiyle birlikte kıyafet, yatak ve battaniye gibi temel ihtiyaçların eksikliği nedeniyle büyük zorluklar yaşıyor. Bu zorlu koşullar altında yaşam mücadelesi vermekte olan aileler, acil yardımlar bekliyor.