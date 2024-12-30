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Gazze'de Soğuk Hava Koşulları 6 Bebek Hayatını Kaybettirdi

İsrail'in saldırıları altında Gazze'de son bir haftada 6 bebek, soğuktan donarak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:50
Gazze'de Soğuk Hava Koşulları 6 Bebek Hayatını Kaybettirdi

Gazze Şeridi'nde Üzücü Olay: Soğuktan 6 Bebek Hayatını Kaybetti

İsrail işgali ve saldırıları altında zorlu koşullar altında yaşam mücadelesi veren Gazze Şeridi'nde, geçtiğimiz bir hafta içerisinde 6 bebeğin soğuktan donarak hayatını kaybettiği bildirildi. Bu trajik olay, bölgedeki insani krizin boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bebeklerin Hayatını Kaybettiği Koşullar

Soğuk hava şartlarının hakim olduğu Gazze, bununla birlikte devam eden askeri çatışmalar ve insani yardım eksikliği nedeniyle büyük bir sıkıntı içerisinde bulunuyor. Yerel sağlık yetkilileri, yüksek ölüm oranlarının çoğunluğunun yaşlılar ve çocuklar arasında görüldüğünü ifade ediyor.

Bebeklerin hayatını kaybetmesi, bölgedeki acil yardım çağrılarını artırırken, uluslararası toplumdan da tepkiler gelmeye başladı. Sivil halkın yaşadığı bu zorlukların sonuçlarına dikkat çekilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Bu trajik olay, Gazze'de devam eden insani krizin ve tıbbi yardım sıkıntısının sadece bir örneği olarak kaydedilmiştir.

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