Gazze'de Soğuk Hava ve Saldırılar Ortasında Hayatta Kalma Mücadelesi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılar, Gazze'deki yaşam koşullarını zorlaştırarak, kış mevsiminde dondurucu soğuklar ve artan yağışlarla birleşince bir insani krize yol açtı. Gazze Belediyesi Sözcüsü Husni Muhenna, yaşananları şu sözlerle aktardı: "Gazze'nin gerçek bir insani duraklamaya ihtiyacı var. Kriz, geçici çözümlerin ötesine geçti."

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de, her 10 kişiden 9'u defalarca zorla yerinden edildi. Saldırılar nedeniyle zorlu bir yaşam mücadelesi veren Filistinliler, ağır yıkım altında derme çatma çadırlarda kalıyorlar.

Son günlerde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve yağışlar, Gazze halkı için yaşam koşullarını daha da katlanılmaz hale getirdi. Muhenna, "Gazze Şeridi'nde ısınma, yakıt, kıyafet ve battaniye eksikliği var. Bu insani kriz, asla göz ardı edilemeyecek derecede trajik," ifadelerini kullandı.

Aşırı soğuklar nedeniyle Gazze'de şu ana kadar 6 bebeğin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Yerinden edilmiş sakinler, dondurucu koşullar altında yırtık ve kullanılmaz hale gelmiş çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Yağmur nedeniyle bu çadırlar sık sık su altında kalıyor, sağlık sorunları artıyor.

Muhenna, altyapı ve kanalizasyon sistemlerinin büyük hasar gördüğünü belirterek, "Kış mevsiminin getirdiği zorluklar, 2 milyonu aşkın yerinden edilmiş insanı yeniden insani bir felaketle karşı karşıya bırakıyor," dedi. Ayrıca, Gazze Belediyesi'nin sınırlı kaynakları nedeniyle bu duruma yeterli müdahaleyi yapamadığını vurguladı.

Dünya genelinde uluslararası yardım kuruluşlarına çağrıda bulunan Muhenna, "Kriz geçici çözümlerin ötesine geçti. İsrail'in saldırılarını durdurmak, geçişleri açmak ve yerinden edilenlere insani yardımın mümkün olan en kısa sürede yapılmasını talep ediyoruz," diye ekledi.

Kısa süre önce yapılan açıklamalara göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 17 bin 818'i çocuk ve 12 bin 287'si kadın olmak üzere toplam 45 bin 581 Filistinli hayatını kaybetti. 108 bin 438 kişi ise yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması, sivil altyapıyı da daha da tahrip ediyor.