Gazze'de Soğuklar, Bebeğin Hayatına Mal Oldu: Ölü Sayısı 5'e Yükseldi

Gazze'de Dondurucu Soğuklar Can Aldı

Gazze Şeridi'nde, dondurucu soğuklar nedeniyle hayatını kaybeden bebeklerin sayısı son bir haftada 5'e yükseldi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü hava saldırıları, bölgedeki yaşam koşullarını zorlaştırrken, aileler için hayatta kalma mücadelesi giderek daha da çetin hale geliyor.

Deyr el-Belah'ta Trajik Olay

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Deyr el-Belah kentinde, yaklaşık bir aylık olan Cuma el-Batran isimli bebek, çadırda yaşadığı zorlu koşullar nedeniyle yaşamını yitirdi. Cuma'nın ikiz kardeşi Ali el-Batran ise sağlık durumunun kötüleşmesiyle mücadele ediyor.

Filistinliler Zor Şartlar Altında

Yaklaşık 2,3 milyon insanın yaşadığı Gazze'de, yaşanan insani kriz ve mülteci durumları giderek derinleşmekte. Birleşmiş Milletler verilerine göre, toplam nüfusun neredeyse tamamı yerinden edildi. Çoğu, İsrail saldırıları sonrası derme çatma çadırlarda yaşamaya mecbur kaldı.

Soğuk Hava Koşulları Tehlike Arttırıyor

Kış mevsiminin gelişi, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin yaşam şartlarını daha da zorlaştırdı. Yetersiz giysiler, yetersiz battaniyeler ve temel yaşam malzemeleri eksikliği, soğuk havaya maruz kalan bebeklerin hayatını tehdit ediyor.

İsrail Saldırıları ve Kaybedilen Canlar

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda, resmi rakamlara göre 45 bin 484 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu rakamlar arasında 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadın bulunuyor. Ayrıca, binlerce insanın enkaz altında olduğu bildiriliyor.

Hastaneler ve eğitim kurumları, sivil altyapının hedef alındığı saldırılarla tahrip edilmekte, böylece yaşam mücadelesi veren siviller için koşullar daha da tehlikeli hale gelmektedir.