Gazze'de Soğuktan Hayatını Kaybeden Bebek ve Bombalamalar Sonrası Sivil Kaybı

İsrail ordusunun bombardıman ve ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nde, bir bebeğin soğuk hava koşulları nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Gazze'nin Han Yunus kentinde yer alan çadır kamplarda yaşayan Aişe Adnan Süfyan, şiddetli soğuktan korunamadığı için bu sabah yaşamını yitirdi.

Aynı zamanda, görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinde bir evi bombaladığını belirtti. Tanıklar, bombalanan evde en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda yaralı olduğunu aktardı.

İsrail'in 17 yıldır sürdürdüğü kuşatmaya ek olarak, 7 Ekim 2023'te başlatılan saldırılar neticesinde Gazze Şeridi dünyanın en büyük hapishanesine dönüştü. Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yaklaşık 2 milyona yakın kişi yerinden edilmiş durumda.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 45 bin 129 Filistinli hayatını kaybetti. Bu rakamın 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olarak kaydedildi. Ayrıca 107 bin 338 kişi de yaralandı.