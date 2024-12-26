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Gazze'de Soğuktan Ölen Bebek Sayısı 4'e Ulaştı

Son 3 günde Gazze'de soğuktan hayatını kaybeden bebek sayısı 4'e yükseldi. Korkunç koşullar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 19:32
Gazze'de Soğuktan Ölen Bebek Sayısı 4'e Ulaştı

Gazze'de Soğuktan Ölen Bebek Sayısı 4'e Ulaştı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız sürdürdüğü saldırılar sonucunda, Gazze Şeridi'nde soğuktan hayatını kaybeden bebeklerin sayısı 4'e yükseldi. Yaklaşık 2,3 milyon nüfusu bulunan Gaza'da, bu insani kriz her geçen gün derinleşiyor.

İsrail Saldırıları ve Yerinden Edilen Nüfus

Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki her 10 kişiden 9'u yerinden edildi. Yerinden edilen Filistinliler, saldırıların yanı sıra açlık ve barınma zorlukları ile de mücadele ediyor.

Zor Koşullar ve Soğuk Havalar

Gazze'deki birçok aile, derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda kalıyor. Havaların soğumasıyla birlikte, bu çadırlarda yaşayan bebeklerin yaşam koşulları daha da zorlaştı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, son günlerde soğuk nedeniyle bir bebeğin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail Saldırıları ve Can Kaybı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere toplam 45 bin 361 Filistinli yaşamını yitirdi; 107 bin 803 kişi ise yaralandı. Enkaz altında binlerce kişinin bulunduğu ve sivil altyapıların hedef alındığı bu dönemde, halk insani felaketle karşı karşıya kalmış durumda.

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