Gazze'de Sokak Hayvanlarının Cesetleri Parçalama Vakaları Artıyor

Gazze'de Artan Sokak Hayvanları ile Cesetler Arasında Bağlantılar

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Operasyonlar Müdürü Yarbay Raid ed-Dehşan, İsrail ordusunun bombardımanları ile sivil savunma ekiplerinin ulaşamadığı bölgelerde sokak hayvanlarının cesetleri parçalama olaylarının arttığını duyurdu.

Çok Ağır Bir Manzara

Dehşan, 14 aydır süren soykırım savaşının getirdiği etkileri dile getirirken, cesetlerin sokak hayvanları tarafından parçalanmasını “en büyük acı” olarak nitelendirdi. “Sahadaki çalışmalarımız sırasında şehitlerin naaşları üzerinde toplanan kedi ve köpekleri kovmak zorunda kalıyoruz” dedi.

Cesetlerin Durumu Korkutucu

Sokaklarda gözlemlenen bazı cesetlerin hala çürümemiş olmasına rağmen uzuvlarının eksik olduğunu vurgulayan Dehşan, bu durumu sokak hayvanlarının parçalamalarıyla ilişkilendirdi. “Cesetlerin sokak hayvanları tarafından parçalanması manzarası çok ağır bir şey. Ancak bu, Gazze Şeridi'nde sıradan hale geldi” şeklinde konuştu.

Açlık Krizi ve Sokak Hayvanları

Gazze'de yiyecek bulamayan sokak hayvanları kedilerin ve köpeklerin, ölmüş cesetlere yöneldiğini belirten Dehşan, “Gazze Şeridi'nde insanların maruz kaldığı açlık krizi, diğer canlıları da etkiliyor. Açlık krizinden etkilenen hayvanlar daha saldırgan hale gelmiş durumdalar” ifadelerini kullandı.

İsrail Ordusunun Engellemeleri

Sivil savunma ekiplerinin, cesetleri kaldırmaya çalışan vatandaşları hedef alan İsrail askerleri tarafından engellendiğine dikkat çeken Dehşan, “İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik tahliye emirleri vererek Filistinlileri zorla yerinden ediyor. Bu durum, 'Generallerin Planı' olarak adlandırılan bir stratejinin uygulamasını içeriyor” şeklinde aktardı.

Bu plan, Filistinlileri Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, bölgenin kuşatılmasını ve gıda, yakıt ile temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor. Silahlı direnişçilerin ise “ölüm ya da teslim olma” arasında bir seçim yapmaya zorlanması öngörülüyor. Bu durum, bölgeyi terk etmeyen Filistinlilerin düşman unsur olarak muamele görmesine neden oluyor.