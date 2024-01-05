Gazze'de son 24 saatte 100'den fazla yer bombalandı

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmak için dünyanın yaptığı çağrılara kulak asmadı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin hem kuzeyine hem de güneyindeki Han Yunus'a kara harekatı düzenledi. İsrail ordusu, Gazze'yi havadan, karadan ve denizden bombalamaya devam ediyor.

SON 24 SAATTE EN AZ 100 NOKTA BOMBALANDI





Gazze'de kara, hava ve deniz güçleriyle saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, son 24 saat içinde Gazze'de 100'den fazla noktayı bombaladığını duyurdu. İsrail ordusu, vurduğu yerlerin Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğunu öne sürdü.

GAZZE'DE ÖLDÜRÜLENLERİN SAYISI 22 bin 438 OLDU





İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu 22 bin 438 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ölenlerin 9 bin 730'unun çocuk, 6 bin 830'unun kadın olduğunu açıkladı.